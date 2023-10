Com Pato, São Paulo embarca ao Rio de Janeiro para duelo contra o Vasco

O São Paulo embarcou para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira, um dia antes do jogo contra o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade ficou por conta do atacante Alexandre Pato, que estava presente junto do restante da delegação e deve ser relacionado para a partida.

Nos últimos embates do Tricolor, o atleta de 34 anos havia ficado de fora até do banco de reservas por opção técnica de Dorival Júnior. A última vez que ele entrou em campo foi na derrota de 2 a 1 para o Fortaleza, no dia 20 de setembro.

Pouco tempo dentro de campo deixa a continuidade de Pato no São Paulo incerta. O camisa 12 só tem vínculo com o clube até o fim do ano e ainda não chegou a um acordo por uma renovação.