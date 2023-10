Al-Nassr empata com o Abha, enquanto o Al-Ahli vence o Al-Ittihad, pelo Saudita

Nesta sexta-feira, Al-Nassr e Abha se enfrentaram no Estádio Universidade Rei Saud, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Saudita. Com gols de Otávio e Anderson Talisca para o Al-Nassr, e Bguir e Ekambi para o Abha, a partida terminou empatada em 2 a 2.

Com o resultado, o time de Cristiano Ronaldo assumiu provisoriamente a terceira posição do campeonato, com 19 pontos. O Abha por outro lado, saiu da zona de rebaixamento e tem apenas seis pontos. O clube ainda pode voltar para o Z4 caso o Al-Raed vença seu jogo no sábado.

Por conta da Data Fifa, o Al-Nassr volta a campo apenas no dia 21 de outubro (sábado), em duelo contra o Dhamk pelo Campeonato Saudita. O Abha entra em campo novamente no dia 20 (sexta-feira), diante do Al-Fateh, também pelo Campeonato Saudita.