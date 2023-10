Maicon analisa derrota para o Santos e manda recado à torcida do Vasco

O Vasco levou um balde de água fria após engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o clube carioca foi goleado pelo Santos por 4 a 1, na Vila Belmiro. O zagueiro Maicon, que entrou no segundo tempo, analisou o jogo e deu um recado para a torcida vascaína.

"A gente veio diferente no segundo tempo. Na minha opinião, fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos muito controle de jogo. Teve um pênalti que, ao meu ver, é duvidoso. Empatamos. Depois, no fim do primeiro tempo, sofremos gol de bola parada, que nos deu uma dificuldade a mais para entrar no segundo tempo, porque, quando você está atrás do resultado, tem de se expor um pouco mais, mas é isso. É um jogo, uma derrota. A única coisa que tenho a dizer a todos os vascaínos é que nós resistiremos. Iremos até o final", declarou Maicon.

O Vasco pagou caro pelos vacilos nos acréscimos do primeiro tempo. O clube carioca levou dois gols em pouco mais de um minuto e foi para o intervalo perdendo por 3 a 1. Na etapa final, após confusão e expulsão de Medel (Lucas Lima, do Santos, também levou vermelho), ficou complicado reagir e o Peixe ainda fez o quarto gol.