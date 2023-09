Santos faz parceria com torcidas organizadas para evitar novas punições no STJD

O Santos firmou uma parceria com as torcidas organizadas para orientar, fiscalizar e tentar evitar desordem e que objetos sejam lançados no gramado da Vila Belmiro. A ação visa evitar novas punições no STJD. O clube já foi punido e foi obrigado a jogar com portões fechados nesta temporada.

A proposta do movimento, chamado "Apoio Organizado", é que membros voluntários das torcidas atuem juntos com os fiscais do estádio nas arquibancadas, para coibir infrações e, em casos extremos, identificar os infratores que possam prejudicar o time.