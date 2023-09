Rafael só foi vazado em quatro dos 10 jogos do São Paulo na Copa do Brasil

O goleiro Rafael tomou conta da posição desde quando chegou no início da temporada e foi recompensado com o título da Copa do Brasil no último domingo. Apesar de ter sofrido um gol no empate de 1 a 1 no Morumbi, o saldo do atleta de 34 anos é positivo.

Durante toda a campanha do São Paulo até o título, Rafael só foi vazado em quatro dos 10 compromissos do time, de acordo com dados do Sofascore. Ao todo, foram sete gols sofridos com o arqueiro debaixo das traves do Tricolor.

Presente em todos os embates da equipe na Copa do Brasil, Rafael também tem um bom aproveitamento nas defesas, já que fez 23 e não deixou 77% das bolas que foram em direção a sua meta entrarem.