Conmebol segue CBF e adia jogos de Grêmio e Inter no meio da semana

"A nova data dos dois jogos será informada em breve. Nos solidarizamos com todo o Estado do Rio Grande do Sul, manifestando nosso apoio à situação que atravessa", mostrou solidariedade a entidade.

Com o aeroporto Salgado Filho com operações paralisadas por tempo indeterminado e com vias de acesso e saída de Porto Alegre bloqueadas pelas enchentes, os clubes não teriam como viajar para as partidas. Os jogadores sequer estão treinando e viraram voluntários na luta para resgatar pessoas ilhadas e em áreas de risco.

É possível que mais jogos dos clubes gaúchos, incluindo o Juventude, sejam remanejados no próximo fim de semana pelo Brasileirão. A CBF aguarda mais alguns dias para anunciar a decisão.