Campeonato Paulista de Estrada tem dobradinha de ciclistas de Pinda na Elite

Os ciclistas de Pindamonhangaba levaram a melhor no Campeonato Paulista de Estrada, disputado neste sábado, em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Igor Molina e Luciene Ferreira, ambos da Pindamonhangaba Cycling Team, foram os vencedores.

O evento reuniu cerca de 500 ciclistas de 31 categorias, com largadas e chegadas ao lado da Arena Farma Conde, e também serviu de teste para o Campeonato Pan-Americano de Estrada, que acontece de 20 a 26 de maio, no mesmo local.

No masculino, que cumpriu 160 km e utilizou parte do percurso pelas estradas da região que será utilizado no Pan, Igor venceu com o tempo de 3h57min42.420, seguido por Kleber Ramos, seu companheiro de equipe, com 3h57min43.223, e Joao Gaspar, da AGI Cycling Team, com 3h57min43.780.