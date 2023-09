Abel Ferreira é eleito melhor técnico do Brasileirão do mês de agosto

Classificação e jogos Brasileirão

Como comandante alviverde, o português tem 211 jogos, com 125 vitórias, 47 empates e 39 derrotas. Abel ostenta dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), um da Copa do Brasil (2020), um da Recopa Sul-Americana (2022), um do Brasileirão (2022) dois do Paulistão (2022 e 2023) e um da Supercopa do Brasil (2023).

O português estava, à ocasião do interesse do Palmeiras, no PAOK, da Grécia. O primeiro contrato foi assinado até o fim de 2022 — depois, tal vínculo foi renovado até 2024 — e, junto dele, chegaram ao Verdão Carlos Martinho, Vítor Castanheira, Tiago Costa e João Martins.

Abel chegou para substituir Vanderlei Luxemburgo. Luxa foi campeão paulista daquele ano, mas o desempenho palestrino no Brasileirão causou a demissão. Depois da saída do veterano brasileiro, o clube alviverde vinha buscando um treinador de fora do país para dar sequência à temporada.

O português tornou-se, também, o segundo treinador com mais títulos pelo clube na história. Além disso, soma outras marcas relevantes: único técnico a conquistar oito títulos em apenas uma passagem pelo Verdão; maior campeão internacional do clube; treinador estrangeiro com mais título no futebol brasileiro; mais finais disputadas pelo Palmeiras na história; mais vitórias pelo Verdão em Libertadores; mais vitórias pelo Alviverde no Allianz Parque; entre outras.