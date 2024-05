Tite mexe no time mas termina vaiado após empate entre Red Bull e Flamengo

Vaias no intervalo. Ao final do primeiro tempo, a torcida do Flamengo vaiou o time e cantou em protesto.

Blitz do Flamengo. Logo na subida do intervalo, o Flamengo pressionou, roubou a bola no ataque e Bruno Henrique chutou forte para boa defesa de Cleiton. No rebote, BH bateu de novo, prensado.

No travessão! Mais Flamengo: Pedro pifou De La Cruz, que conduziu sozinho no campo de ataque inteiro e bateu firme para a bola explodir no travessão.

Resposta do Bragantino! Se De La Cruz mandou na trave de Cleiton, na sequência Ramires pegou firme de longe e explodiu o travessão de Rossi.

Amornou. Depois de uma pressão inicial do Flamengo, o Bragantino se fechou e neutralizava as investidas do time de Tite. O jogo ficou sem emoções

Cleiton, sensacional! Léo Pereira escorou para o meio da área e Bruno Henrique cabeceou sozinho, para o chão e Cleiton fez um milagre para salvar o Bragantino.