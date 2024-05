Andrés, Wesley, Raniele e mais: saída de Cássio do Corinthians repercute nas redes sociais

O Corinthians já vinha estudando possíveis homenagens de despedida ao ídolo. O goleiro irá realizar uma entrevista coletiva antes de deixar o clube, agendada para este sábado, às 12h (de Brasília), no centro de treinamento do clube.

O jogador defendia as cores do Timão desde 2012 e, na atual temporada, soma 17 partidas. Ele, que perdeu a posição para Carlos Miguel, deixa o Corinthians com 712 jogos disputados no total.

O arqueiro ficou marcado por fazer defesas heroicas nos títulos da Libertadores e Mundial, em 2012. Além disso, ele ergueu as taças do Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019), Recopa Sul-Americana (2013) e do Brasileirão (2015 e 2017). Cássio é o segundo atleta com mais jogos na história do Corinthians, atrás apenas de Wladimir (806).