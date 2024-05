Sem seis atletas, Grêmio se reapresenta no CT do Corinthians e volta a treinar após 15 dias

Mesmo desfalcado, o técnico Renato Gaúcho comandou as atividades desta sexta, divididas em dois turnos com foco na parte física. Pela manhã, os atletas participaram de um circuito de corrida e velocidade no campo. No período da tarde, foram realizadas atividades de força e musculação na academia.

Geromel, Mayk, André, Pavon, Jhonata Robert e Mila não viajaram a São Paulo. Os atletas seguem em recuperação de suas respectivas lesões sob orientação do departamento médico em clínica na cidade de Porto Alegre.

O Grêmio volta a treinar neste sábado, novamente em dois turnos, no CT do Corinthians. O Tricolor tem mais 12 dias de preparação para enfrentar o The Strongest, pela sexta rodada da Libertadores. O jogo acontece apenas no próximo dia 29, no Couto Pereira - casa do Coritiba.

A CBF adiou todos os jogos dos clubes gaúchos nas próximas duas rodadas do Brasileirão. O Grêmio não entra em campo desde o dia 30 de abril, quando empatou com o Operário, pela Copa do Brasil.