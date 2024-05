Miranda e Godín relembram dias de heróis no Atlético de Madrid em vídeo especial

Em um vídeo publicado nesta sexta-feira, os ex-zagueiros Miranda e Diego Godín celebram o dia 17 de maio como um símbolo de seu sucesso no Atlético de Madrid. A data, em 2024, marca os 11 anos da conquista da Copa do Rei e os dez anos da vitória sobre o Barcelona que deu ao clube o título de LaLiga.

Foi neste dia, em 2013, que o Atlético rompeu com um tabu de 14 anos sem vencer o Real Madrid e, em pleno Santiago Bernabéu, conquistou a Copa do Rei, título que não vencia há 17 anos. O autor do gol decisivo, de cabeça, aos 8 minutos do primeiro tempo da prorrogação da final, foi o brasileiro Miranda, que ali, ao sacramentar a virada por 2 a 1, se tornou o herói de uma conquista que o eternizou na história dos Colchoneros.

Exatamente um ano depois, em 17 de maio de 2014, foi a vez de seu companheiro de zaga, Diego Godín, escrever seu nome na história do Atlético de Madrid para sempre. Também de cabeça, o uruguaio marcou o gol do empate em 1 a 1 com o Barcelona, no Camp Nou, pela última rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o Atleti pôs fim a um jejum de 18 anos e se sagrou campeão de La Liga.