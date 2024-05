Bidon repete jogada da base em 1º gol pelo Corinthians: 'Ficha não caiu'

Acho que a minha ficha não caiu ainda. 2024 tem me dado muitos presentes e o meu primeiro gol por esse clube é algo que vai ficar no meu coração pra sempre. Poder marcar pelo clube que me acolheu desde pequeno e ajudar numa vitória tão importante é algo gigante! Breno Bidon

"Eu só tenho a agradecer a Deus, minha família, meus empresários e a todos do clube pelo apoio de sempre. Não é fácil chegar entre os profissionais do Corinthians, ainda mais com a minha idade, mas sempre soube que com o trabalho isso seria possível", completou.

A atuação de Bidon na vitória do Corinthians rendeu elogios ao auxiliar técnico do clube. Bruno Lazaroni destacou que o jovem volante vem aproveitando as oportunidades no time titular. Atualmente, o garoto substitui o lesionado Maycon.

Não gostamos de individualizar, mas acabou surgindo a oportunidade para Breno Bidon jogar, e ele foi muito bem nessas últimas duas partidas e foi premiado com gol. Bruno Lazaroni

A partida de volta entre Corinthians e América-RN será realizada no dia 21 de maio, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena.