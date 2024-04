Presidente da CBF: 'Não podemos dizer que a arbitragem está 100%'

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, analisou as críticas que a arbitragem do Brasileirão tem recebido. O dirigente reconheceu que o trabalho dos árbitros não tem 100% de precisão e que há críticas pertinentes por parte de clubes e técnicos - embora a arbitragem seja muleta para tropeços de alguns times.

"Arbitragem sempre vai estar dentro dos questionamentos. Primeiro, é uma cultura do futebol no mundo. As pessoas às vezes buscam na arbitragem uma satisfação ou explicação para insucesso. Mas existe, sim, pertinência nas reclamações deles (treinadores e presidentes de clubes). Isso é inegável. A gente não pode dizer que está 100%. Não está. Temos trabalhado para que pudesse estar. Foram dois anos de investimentos pesados na arbitragem para que pudesse ter uma resposta condizente com o investimento", disse Ednaldo, em entrevista ao UOL, depois da assembleia que aprovou as contas da CBF.

E a comissão de arbitragem? "Tem uma comissão de arbitragem qualificada, que busca a todo instante estar reunida com membros da Fifa. O tempo todo passando situações que possam estar ouvindo clubes e federações. Não minimizo. Sei que ainda tem muito por acontecer de trabalho na arbitragem para estarem preparados para acompanhar a evolução dos atletas, exigem um rendimento maior físico e disciplinar. Estaremos sempre ouvindo os presidentes e treinadores. A gente coloca: vamos ter que melhorar. Tem reclamações que são pertinentes. Procuro respeitar, trabalhar e tirar proveito desse trabalho e das críticas que têm acontecido".