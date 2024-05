Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Laura Pigossi ganham bem no qualificatório de Roland Garros

Os tenistas brasileiros fizeram bonito no segundo dia de qualificatório para Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada. Depois de Gustavo Heide avançar em três sets na segunda-feira, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Laura Pigossi estrearam nesta terça com vitórias tranquilas em sets corridos.

Principal brasileiro no qualificatório, Thiago Monteiro precisou de apenas 1h23 para superar o boliviano Alejandro Dellien Velasco. Se impondo do início ao fim, o número 84 do mundo se sexto cabeça de chave em Paris fez 6/4 e 6/1 e agora encara o francês Valentin Royer.

O primeiro set foi mais difícil para o tenista cearense. O boliviano confirmou seu serviço até 4 a 4 (salvou três break points), quando Monteiro quebrou para abrir 5 a 4 e depois sacou e fechou em pontos diretos.

A segunda parcial foi toda do brasileiro, que logo abriu 2 a 0. Velasco fez o ponto de honra e depois perdeu quatro seguidos. Monteiro fechou a partida no quarto match point, quebrando o saque do adversário pela terceira vez na parcial.

"Bem contente com a estreia, sempre positivo sair consolidando uma boa vitória no início, que é sempre complicado em Grand Slam. Muito feliz com a vitória, por me impor bem. Começou um pouco mais tenso o jogo, tive uma chance de um break, ele estava jogando bem, mas consegui me encontrar, sacar bem e confirmar meus saques e aproveitei bem a oportunidade no fim do set. No segundo já consegui colocar um ritmo maior", comemorou Thiago Monteiro, que já está concentrado para encara um tenista local. "Vou ter de jogar em alto nível para continuar passando."

Felipe Meligeni Alves também estreou bem. Em apenas 1h11, o brasileiro passou pelo ucraniano Nerman Fatic, parciais de 6/3 e 6/4, e agora encara o Tcheco Zdenek Kolaf, na quinta-feira.

Na chave feminina, Laura Pigossi foi quem menos teve trabalho na abertura do qualificatório de Roland Garros. Diante da jovem americana Elvina Kalieva, de 20 anos, não teve trabalho para se garantir com duplo 6/1. O segundo desafio em Paris será diante da polonesa Katarzyna Kawa, também na quinta.

ESTREIA ADIADA

Luisa Stefani também entraria em quadra nesta terça-feira, mas pelo Aberto de Strasburg, na França, a nível WTA 500. Mas a chuva acabou atrasando todo o cronograma dia. A brasileira chegou a ser anunciada na quadra 2, ao lado da ,holandesa Demi Schuurs. Porém, o jogo acabou adiado para esta quarta-feira, diante da russas Diana Shnaider e Vera Zvonareva.