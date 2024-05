Real goleia rebaixado Granada com dois de Brahim Díaz e Vini Jr espectador

Granada entrou em campo rebaixado. A vitória do Mallorca sobre o Las Palmas sacramentou a queda do Granada, que tem 13 pontos a menos do que o Rayo Vallecano, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Real volta a campo na próxima terça-feira (14), contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol. A partida será as 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

Como foi o jogo

Real demorou para embalar, mas fez 2 a 0 ainda no primeiro tempo. Com o time majoritariamente reserva, o time merengue fez um início de jogo tímido e viu Courtois fazer uma importante defesa com o placar ainda zerado. Fran García e Arda Guller, porém, encontraram o caminho do gol no fim da primeira etapa e deixar o campeão espanhol em vantagem.

Com muito espaço, o time merengue estabeleceu a goleada aos 12 do segundo tempo. O Real Madrid voltou do intervalo tocando a bola com liberdade diante de um Granada exposto e abalado pelo rebaixamento no Espanhol. Com reservas querendo mostrar serviço para Carlo Ancelotti, o time merengue não demorou para sacramentar a vitória.

Granada assustou na bola parada, mas o Real ditou o ritmo da partida. Com espaço tanto para trabalhar a bola quanto para apostar nos contra-ataques, o time merengue controlou a partida e viu Joselu — herói na classificação para a final da Liga dos Campeões — perder a melhor oportunidade para o 5 a 0.