Registro para a história: Fluminense faz foto oficial do título da Recopa Sul-Americana

O título da Recopa Sul-Americana está devidamente registrado. Agora com foto oficial. O Fluminense, neste sábado, reuniu jogadores, comissão técnica e dirigentes para o evento que é tradicional no futebol.

No Centro de Treinamento Carlos Castilho, o Fluminense fez a foto oficial com a taça da Recopa Sul-Americana, com os jogadores trajados com o uniforme e a faixa de campeão.

No dia 29 de fevereiro, o Fluminense venceu a LDU, do Equador, por 2 a 0 no Maracanã e conquistou a Recopa, torneio que reúne o campeão da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.