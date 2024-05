Bahia encerra preparação para partida contra o RB Bragantino

Sob chuva, o elenco do Bahia encerrou a preparação para o confronto diante do RB Bragantino nesta manhã de sábado. As equipes se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

O treino no CT Evaristo de Macedo começou na academia, onde os atletas fizeram uma ativação livre. Na sequência, eles foram para o gramado.

No campo 1, o treinador Rogério Ceni comandou um treino tático dando ênfase ao posicionamento do time e fez ajustes defensivos. No campo 2, o auxiliar técnico Charles Hembert promoveu um exercício de bolas paradas.