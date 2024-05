Bia Haddad cai diante de Madison Keys, 16ª do mundo, no WTA 1000 de Roma

Bia Haddad, 13ª do ranking mundial, foi eliminada neste sábado na terceira rodada do WTA 1000 de Roma. A tenista brasileira foi derrotada por Madison Keys, 16ª do mundo, que marcou 6/4, 4/6 e 6/3 em duas horas e 30 minutos de jogo.

A partida foi equilibrada, com várias quebras de lado a lado, mas no set decisivo a tenista dos Estados Unidos errou menos, vencendo os pontos decisivos e ficou com a vitória no segundo encontro entre elas. A brasileira havia vencido o único confronto anterior. No ano passado, na estreia do WTA Elite Trophy, em Zhuhai, na China, Bia Haddad marcou duplo 6/4. Na sequência, ela conquistou o título do torneio, o mais importante de sua carreira.

Bia Haddad chegou a abrir 2 games a 0 e tinha o saque no começo do jogo, mas não conseguiu sustentar a vantagem. Após vencer o segundo set e empatar a partida, a brasileira confirmou as duas chances de quebrar o serviço rival no set decisivo, mas não conseguiu impedir que Madison Keys convertesse os quatro break points conquistados na parcial.