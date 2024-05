Endrick revela como conselho de Abel Ferreira sobre 'ir para a Disney' o ajudou no Palmeiras

O atacante Endrick, do Palmeiras, se destacou nos gramados em jogos das categorias de base do clube paulista e logo passou a integrar o elenco profissional da equipe. O jovem surgiu no futebol nacional como uma das grandes promessas do time e não é fácil lidar com essa "responsabilidade". Por isso, o técnico Abel Ferreira chegou a brincar sobre o assunto quando o menino tinha 15 anos e disse que o garoto "deveria ir para a Disney".

Agora com 17 anos, Endrick enfatizou a importância da declaração do treinador. "Se deve entrar em campo para ser feliz, como uma criança em um parque de diversões. Igual o Abel falou para mim, que tinha que ir para a Disney, que era uma criança e tinha que me divertir. Penso que, quando entro em campo, ali é meu parque de diversões", disse o jovem em entrevista ao programa "Conversa com Bial", da Rede Globo.

O atacante afirmou que quer "brincar" em campo para se sentir mais leve durante as partidas do Palmeiras. "Você carrega a responsabilidade para dentro de campo e é horrível. Eu senti isso, você fica muito pesado e precisa se sentir leve, feliz, realmente como uma criança. Assim como meu irmão Noah (que tem 4 anos), sem responsabilidade de nada", explicou ele.

Durante a entrevista, Endrick também comentou sobre ser um dos jovens jogadores de mais destaque no futebol atualmente e sobre a negociação com o Real Madrid. O atacante passará a vestir a camisa do clube espanhol no meio do ano, após completar 18 anos. Apesar disso, já marcou no estádio Santiago Bernabéu, que pertence ao time madrilenho, enquanto atuava no amistoso entre Espanha e Brasil.

O palmeirense disse que entende um pouco do idioma espanhol e conseguiu captar um recado que veio das arquibancadas logo após balançar as redes. "Foi um gol maravilhoso. Quando eu fiz e fui deslizando, vi um torcedor com a camisa da Espanha na minha frente falando que estava me esperando aqui e que vou ser um grande jogador. Essa imagem está na minha cabeça desde que fiz o gol", afirmou Endrick.