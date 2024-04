Pavio curto: Rival do Inter virou técnico aos 29 anos por causa de expulsão

Como treinador, o destempero ainda é característico. Quando treinava o Deportivo Cuenca, foi suspenso por quatro jogos por quatro jogos por declarações sobre o campeonato local. Neste ano, porém, está mais tranquilo, segundo a imprensa equatoriana.

A carreira como técnico, depois do início repentino, seguiu no Defensores de Belgrano (ARG) e chegou ao Equador, no Cuenca, primeiramente como auxiliar, depois como técnico. Ele ainda comandou o Independiente José Terán (EQU), o Temperley, o Estudiantes de Caseros e o Deportivo Riestra, todos na Argentina.

No Delfín desde 2023, chegou a ficar um ano invicto em casa e foi eleito um dos melhores treinadores do país na temporada passada. No entando 2024 não tem sido tão bom assim, pois sua equipe é apenas o 14º colocado entre 16 times no Equatoriano.