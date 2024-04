Leverkusen marca no fim, avança na Liga Europa e segue invicto na temporada

O empate protege a sequência invicta histórica do Leverkusen. O campeão alemão chegou 44 jogos sem perder por todas as competições na temporada 2023/24, com 38 vitórias, seis empates, 124 gols marcados e 32 sofridos.

Classificação e jogos Liga Europa

O Leverkusen enfrentará a Roma na semifinal. O time da capital italiana garantiu vaga após vencer o Milan por 2 a 1 nesta quinta, no Estádio Olímpico de Roma. A tabela detalhada não foi divulgada pela Uefa, mas sabe-se que os jogos acontecerão em 2 e 9 de maio.

Como foi o jogo

Paquetá suspenso. Vice-artilheiro do West Ham na Liga Europa com quatro gols, o brasileiro não pôde representar sua equipe no jogo mais importante da temporada até agora. O camisa 10 levou terceiro cartão amarelo na semana passada, em Leverkusen.

West Ham diminuiu o prejuízo da ida rapidamente. O Leverkusen parecia tranquilo no jogo, e chegou a assustar com finalização de longe de Tella aos 11. Mas foi o time da casa quem abriu o placar, dois minutos depois. Bowen cruzou da intermediária, Antonio subiu mais alto que Kossounou, aproveitou saída ruim de Kovar e mandou para as redes. Após o gol, a partida ficou totalmente à feição dos Hammers.

Leverkusen desconfortável. Dominante na maior parte dos 43 jogos que fez nesta temporada antes de hoje, o campeão alemão se viu acuado diante do West Ham. A equipe londrina gerou oportunidades em transição e pressionando a saída de bola. A zaga visitante parecia atordoada, e Xabi Alonso não demorou para mexer: tirou Kossounou aos 29 minutos do primeiro tempo, colocando Tapsoba em seu lugar.