Galvão Bueno revela vitória que mais gostou de narrar de Ayrton Senna

"Ele ganhou a corrida e ganhou o seu primeiro título mundial. Então, vou ficar com essa, com o Grande Prêmio do Japão de 1988", disse Galvão no 'Canal do GB'.

A publicação, intitulada 'Senna: 30 anos de saudade!', foi a primeira de uma série de vídeos que Galvão vai compartilhar no mês de maio. Os vídeos serão postados no canal do Youtube do narrador.

O que mais Galvão disse

"Uma pergunta que sempre me fazem: 'Das 41 vitórias do Senna, qual você mais gostou de narrar?' Uma é difícil, das 35 vitória em que narrei, fico entre a primeira de Mônaco, que foi o primeiro brasileiro a conseguir ganhar em Mônaco, a primeira de Interlagos em 1991, depois ele ganhou em 1993 de novo, ou a de 1988, do primeiro título mundial em Suzuka, no Japão."

"[No Japão] Ele deu uma 'engazopada' na largada, perdeu a pole e ficou para trás, os carros passavam embaixo da gente numa velocidade tão louca, não tínhamos esses computadores que se tem hoje, e eu tive que contar. Achei que ele tinha passado em 19º, mas, na verdade, tinha passado em 17º, ou achei que tinha passado em 17º e foi em 15º. Na coletiva ele também não sabia e olhou pra mim, aí eu falei '17º' e virou verdade."

"[Na corrida] Ele foi passando, passando, passando e foi nesse dia que ele disse ter tido um contato com Deus. Faltava passar o Prost e começou a chover um pouco, e a diferença dele para o Prost na chuva era brutal. Ele disse que viu a imagem de Deus, que sentiu a força que chegou ali para ele. Ele ganhou a corrida e ganhou o seu primeiro título mundial. Então, vou ficar com essa, com o Grande Prêmio do Japão de 1988."