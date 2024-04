Vestiário se divide após técnico acusado de assédio ser mantido no Santos

Na ocasião, as jogadoras colocaram mãos na boca e no ouvido durante a execução do hino nacional. As santistas, no entanto, não repetiram o gesto contra o novo treinador.

O protesto também ocorreu na partida entre Avaí/Kindermann e Palmeiras, que começou às 20h. Na ocasião, as duas camisas 19 das equipes se viraram de costas enquanto as companheiras tamparam a boca na foto oficial da partida — uma referência ao número de denúncias.

No ano passado, o UOL teve acesso a 10 cartas anônimas relatando situações de assédio moral e sexual. Ao todo, foram 19 denúncias. As jogadoras também questionavam as vestimentas do treinador, que deixavam marcado seu órgão genital.

De acordo com os relatos, algumas jogadoras desenvolveram crise de ansiedade por causa da má condução de Kleiton em ambiente de trabalho. Ainda segundo os documentos, ele foi acusado de comentar sobre os corpos das jogadoras e fazer piadas.