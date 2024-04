Kanemann inaugura nova regra de substituição por concussão no Brasileiro

O zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio, precisou ser substituído no primeiro tempo do duelo contra o Vasco neste domingo (14), em São Januário, após um choque forte com Mateus Carvalho. Após sentir um mal estar, ele foi sacado com base na nova regra de substituição para concussões aprovada para o Brasileirão 2024, o primeiro caso de aplicação do regulamento.

O que aconteceu

Kannemann desabou no chão após se chocar com Mateus Carvalho, aos 9 minutos de partida. Eles disputavam espaço antes de uma cobrança de falta.

O jogador foi retirado de campo e chegou a retornar, mas voltou a cair no chão aparentando tontura. Foi substituído por Gustavo Martins aos 13 minutos de jogo.