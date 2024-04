Em jogo de cinco gols, Mirassol bate Ceará e vence primeira na Série B

O Mirassol venceu o Ceará por 3 a 2 nesta segunda-feira, no Estádio Campos Maia, pela segunda rodada da Série B. Fernandinho, Gabriel e Danielzinho anotaram os gols dos donos da casa. Janderson e Lourenço balançaram as redes para o Vozão.

A vitória foi a primeira do Mirassol na Série B. A equipe ocupa a 10ª posição com três pontos. O Ceará, por sua vez, segue sem vencer no torneio. O time é o 13º colocado com apenas uma unidade.

O Mirassol volta a campo apenas na próxima terça-feira, quando enfrenta o Botafogo-SP, pela Série B. O Ceará foca no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, diante do CRB.