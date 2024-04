Conselho Deliberativo aprova contas do Corinthians referentes a 2023

O Conselho Deliberativo do Corinthians aprovou na noite desta segunda-feira as contas do clube referentes ao ano de 2023. Os conselheiros se encontraram no período da noite, no Parque São Jorge, para a votação. As contas do Timão já haviam sido aprovados pelo Conselho Fiscal e pelo Cori (Conselho de Orientação).

Na votação final, 133 conselheiros aprovaram as contas de 2023, 82 reprovaram, além de duas abstenções. Dos que foram a favor da aprovação das contas, 110 aprovaram sem ressalva, enquanto 23 aprovaram com ressalva.

No Parque São Jorge, a votação das contas foi tratada como um grande acontecimento e expectativa. Houve, nos bastidores, movimentações políticas importantes a fim de constituir articulações e alianças. Entre os conselheiros aliados ao grupo de situação, a intenção foi de reprovar o balanço de Duilio, o que não ocorreu.