Flamengo x Palestino: horário e onde assistir ao vivo jogo da Libertadores

Flamengo e Palestino fazem nesta quarta-feira (10) jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. A partida será às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

O confronto tem transmissão da Globo (TV aberta) e da Paramount+ (streaming). O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Fla vem confiante do título carioca. No final de semana, bateu o Nova Iguaçu mais uma vez e ficou com a primeira taça da temporada. Na Libertadores, a estreia foi com dificuldades na altitude (empate por 1 a 1 contra o Millionarios).