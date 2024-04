'Irregular', diz PVC sobre origem do lance que ocasiona pênalti em Endrick

O colunista Paulo Vinícius Coelho analisou no De Primeira que Raphael Claus acertou ao marcar pênalti em Endrick na vitória do Palmeiras sobre o Santos na decisão do Paulistão. Segundo ele, porém, houve uma irregularidade na origem do lance —um tiro de meta com bola rolando cobrado por Weverton.

'A bola estava rolando no tiro de meta': "No lance, foi pênalti. O Claus ficou claramente inseguro, porque o Claus não tinha o ângulo de visão, estava atrás do Endrick e do João Paulo, marcou timidamente o tiro de meta e ficou esperando. Achei que o Claus não foi bem nessa jogada, mas depois a câmera mostra claramente que o João Paulo atropela atabalhoadamente o Endrick, então é um pênalti. Aí nós vamos discutir a bola rolando no tiro de meta, discutir que a bola estava rolando no tiro de meta. É erro de arbitragem? É um erro de arbitragem".

'É irregular': "O lance do Endrick não tem dúvida que foi pênalti, a questão é a bola, que estava terminando de rolar. Acho que a bola está rolando ainda, o bandeira poderia ter visto e ter mandado voltar o tiro de meta. Não é um erro absurdo, é um erro de difícil percepção. É irregular? É irregular".