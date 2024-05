Alemanha divulga lista de convocados para a Eurocopa 2024

Pela manhã desta quinta-feira, o país que sediará a Eurocopa 2024, a Alemanha, divulgou a lista dos atletas convocados para a competição. Na relação aparecem 27 jogadores, portanto o nome de algum terá que ser cortado, já que o máximo permitido pela Uefa são 26.

O destaque fica por conta das ausências do atacante Adeyemi e do zagueiro Hummels, que brilharam na campanha que levou o Borussia Dortmund à final da Champions League. O meio-campista Goretzka, do Bayern de Munique, também ficou de fora.

Quem aparece na lista é o meia do Real Madrid Toni Kross. Ele havia se aposentado da seleção, mas anunciou, em fevereiro deste ano, que reconsiderou sua decisão após um pedido feito por Julian Nagelsmann, atual técnico da Alemanha.