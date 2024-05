Ex-companheiros de ESPN e jornalistas lamentam morte de Antero Greco

Ex-colegas de ESPN e jornalistas lamentaram o falecimento de Antero Greco. O comentarista lutava contra um tumor cerebral e teve a morte confirmada na madrugada desta quinta-feira (16).

O que aconteceu

"O mundo seria um lugar bem mais leve, agradável e gentil se houvesse dezenas de Anteros", escreveu Everaldo Marques. Paulo Andrade, Mariana Spinelli e Gustavo Zupak, que também foram companheiros de Antero Greco na ESPN, publicaram mensagens em homenagem ao amigo.

André Rizek, do SporTV, também se manifestou na rede social: "sua generosidade, seu alto astral, sempre com uma palavra amiga, até para quem não tinha grande intimidade com ele".