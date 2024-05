Fifa anuncia nesta sexta-feira o país que vai receber a Copa do Mundo Feminina de 2027

Counting down to the FIFA Congress ??

FIFA and its member associations will vote on a number of different topics in football at tomorrow's 74th FIFA Congress in Bangkok, including the host(s) of the 2027 @FIFAWWC! ? pic.twitter.com/AGCf9ibkD0

? FIFA (@FIFAcom) May 16, 2024

"Contagem regressiva para o Congresso da Fifa. As associações membros votarão em diversos tópicos diferentes do futebol no 74º Congresso da Fifa, que acontecerá amanhã, em Bangkok, incluindo o(s) anfitrião(es) da Copa do Mundo Feminna 2027!", diz a publicação oficial da Fifa, no X.

Após Estados Unidos e México desistirem oficialmente da candidatura em abril, o Brasil está na disputa com Bélgica, Alemanha e Holanda, que se uniram para formar uma candidatura única para receber a 10ª edição da Copa do Mundo Feminina.

"Estamos cumprindo com excelência todas as etapas do processo de candidatura e mostrando que estamos prontos para organizar a melhor Copa do Mundo Feminina da história da Fifa. Além de realizar um evento memorável, o Mundial tem um papel estratégico no desenvolvimento do futebol feminino no nosso país. Vamos trabalhar até o último minuto para garantir o máximo de votos na eleição", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.