Flamengo: Vice abre as portas para Neymar e comenta vaias contra diretoria

Recebo com a maior tranquilidade e respeito do mundo. Falo por mim, sei o trabalho que estou tentando fazer e faço. Acho que os resultados vieram e muito. Tenho a consciência tranquila. Respeito a torcida e qualquer tipo de manifestação trato com muita tranquilidade. Saio na rua e sei quantas fotos tiro por dia. É bem equilibrado, estamos em um país livre que todo mundo pode se manifestar. Estamos em um processo eleitoral pesado. É do jogo.

O dirigente tem sido um elo do Flamengo com Gabigol, punido por fraude no exame antidoping. Ele voltou a exaltar o atacante e ressaltou que quer sempre tê-lo no clube.

Tenho conversado com ele, falei antes do jogo. Fizemos uma homenagem aqui. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e desse elenco. Sempre querendo que continue com a gente.

O que mais ele disse?

Importância do título: "É um título que tem que ser comemorado. Um título importante que dá tranquilidade para o resto do ano. Veio de maneira invicta, com a melhor campanha da história. Tem algumas coisas a c0omemorar. Feliz por mais um título no Flamengo."

Contratações: "A princípio já fizemos as contratações que deveríamos fazer. Essa janela encurta muito o poderio do Flamengo em relação ao que pode buscar no mercado. Acho que estamos com o elenco fechado até o meio do ano. Não vou falar que não vou contratar, mas não quero criar nenhuma expectativa na torcida que não seja verdadeira."