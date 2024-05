Romário ofende jornalista ao ser perguntado sobre casa de apostas patrocinar o América-RJ

O presidente e agora jogador do América-RJ, Romário, ofendeu um jornalista durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

O mandatário anunciou a parceria do clube com uma casa de apostas e perdeu a paciência quando foi questionado sobre uma bet ser patrocinadora do time. ‘Que ele vá tomar no c...’. Romário, como senador, é um dos relatores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas que investiga fraudes que envolvam jogadores, apostadores e casas de apostas.

Irritado, Romário respondeu que a parceria do clube com a patrocinadora não terá impacto no andamento das investigações.

"Hoje, 75% do futebol brasileiro é patrocinado por uma empresa de bet, o Campeonato Brasileiro quem patrocina é uma bet, a Copa do Brasil é (patrocinado por uma) bet. Então, para esse jornalista que fez essa colocação, que ele vá tomar no c... dele. Ele está totalmente equivocado em achar que a minha relação em ter a Superbet no América e hoje, estar aqui na Granja Comary, vai interferir em algo no relatório que eu fizer (CPI das apostas)", disse.

Presidente do América-RJ há quatro meses, Romário está se preparando para seu retorno aos gramados aos 58 anos após assinar um vínculo com o clube até o fim de 2024.

O tetracampeão do mundo pode fazer sua reestreia neste final de semana contra o Gonçalense, pela Série A2 do Campeonato Carioca. O principal motivo de seu retorno aos gramados é a oportunidade de jogar ao lado de seu filho, Romarinho, que é atacante do time e tem 30 anos.