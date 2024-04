MC Bin Laden fica surpreso ao saber que Santos está em final: Abel saiu do Palmeiras?

Estatisticamente, as chances de MC Bin Laden ver o Santos campeão são mais altas, já que, em 57% das vezes que um time ganhou o primeiro jogo da final do Paulistão, ele acabou campeão. Ainda assim, os torcedores santistas veem a eliminação do brother como um mau sinal. Isso porque o Santos engrenou com bons jogos justamente no período em que Bin esteve confinado. Outro elemento supersticioso é que Davi, que também estava no paredão, mas ficou na BBB, é palmeirense. O medo da "zica" se deu ainda quando o paredão havia sido recém-formado e aumentou após a confirmação da eliminação do santista.

Classificação e jogos Paulista

Além de MC Bin, o Santos tem outros torcedores ilustres que são estrelas do funk e do rap. Na semifinal diante do Red Bull Bragantino, disputada na Neo Química Arena, em São Paulo, estiveram juntos os santistas Mano Brown, Emicida, Projota, Kayblack e GP.

Santistas e palmeirenses se preparam para a final no domingo, às 18h, no Allianz Parque. Com a vitória no primeiro jogo por 1 a 0, na Vila Belmiro, o Santos joga pelo empate para conquistar o 23º título do Paulistão. Do outro lado, o Palmeiras busca repetir o feito dos últimos dois anos, em que foi campeão perdendo o primeiro jogo da final, mas vencendo o segundo. Se vencer, a equipe de Abel Ferreira chega a 26 títulos do Estadual.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.