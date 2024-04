Abel se iguala a Brandão como maior campeão do Palmeiras; veja títulos

Outros recordes de Abel

Entrou para um hall de apenas cinco membros como técnico tricampeão paulista. Guido Giacominelli (pelo Corinthians em 1922/23/24), Humberto Cabelli (pelo Palestra Italia em 1932/33/34), Lula (pelo Santos em 1960/61/62), Antoninho Fernandes (pelo Santos em 1967/68/69) e Fabio Carille (pelo Corinthians em 2017/18/19)

Entre os estrangeiros mais vezes campeões paulista, Abel igualou os líderes com três títulos, ao lado do italiano Giacominelli, do uruguaio Cabelli e do português Joreca (campeão em 1943,1945 e 1946).

Os cinco técnico que mais foram campeões pelo Palmeiras