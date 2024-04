Abel revela provocação a jogadores e 'explicação' ao tirar Endrick na final

Não posso deixar de concordar que quanto mais ganhamos, mais perto estamos de perder. Esta é a verdade. Não posso prometer títulos, mas que nosso time compete, chega. Não sei se 12 ou 13 vezes chegamos, ganhamos alguns, perdemos outros. Quero dar os parabéns a nosso adversário. No primeiro jogo sofremos por dentro, ficamos vendo eles jogar, mas as derrotas nos fazem crescer, refletir. Eu perguntei aos jogadores se eles queriam voltar a ter a sensação de levantar troféus, de ser campeões. Tínhamos que jogar muito para viver isso. Felizmente com a torcida, com essa música maravilhosa, somos o time da virada. Mas quanto mais ganhamos, mais responsabilidades e expectativas existem. Vão dizer que somos mais favoritos a ganhar tudo. Nosso torcedor tem um carinho muito grande por nós, mas só aceitam quando ganhamos, e vamos dar o melhor para continuar a ganhar

Brincadeira com Endrick

Já no fim de sua entrevista, Abel Ferreira foi solicitado a fazer uma pergunta para Endrick, que participava da transmissão da festa do título de outra parte do campo do Allianz Parque.

Foi então que o tom bem-humorado tomou conta. Abel questionou seu comandado: 'O que seu treinador falou quando te tirou?'. E Endrick contou a história.