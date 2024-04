Palmeiras x Santos já arruinou carreira de jovem promessa santista

É um lance que a gente tem que lamentar, porque mudou a história do Nilson no futebol. É uma pena, depois daquele lance a pressão foi muito grande, ele não renovou contrato. Nós sofremos

Werley, zagueiro ex-Santos

O Peixe perdeu o título no jogo de volta por 2 a 1 para o Verdão. Na época, o técnico Dorival Júnior tentou proteger Nilson e o poupou de críticas em coletivas à imprensa. Ainda assim, o jogador ficou queimado e deixou o clube no mesmo ano, em 2015.

A careta de Ricardo Oliveira

Dentre os confrontos marcantes na temporada de 2015, a final da Copa do Brasil é sempre lembrada pelo uso das máscaras na torcida com a imagem de Ricardo Oliveira com a "careta" ao comemorar os gols.

O atacante Rafael Marques relembra como a expressão do atacante fez surgir uma rivalidade entre as equipes na época e do período que Ricardo ficou próximo de atuar pelo Verdão, mas a diretoria da época rechaçou a contratação por causa da idade do jogador.