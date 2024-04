Jogador do Peñarol tem corte no rosto após torcedores arremessarem objetos

No final da partida, os jogadores do Peñarol se dirigiram à arquibancada para agradecer a presença dos seus torcedores no estádio. Nesse momento, parte da torcida do Rosario jogou objetos em direção ao time de Montevidéu.

Um dos itens arremessados acertou o rosto de Maxi Olivera, que ficou com o rosto ensanguentado. O atleta tentou reagir, mas os companheiros de time logo o acalmaram. De acordo com os relatos, o objeto teria sido uma pedra.

Maxi Olivera foi levado para o hospital para realizar exames médicos.

O jogo ficou marcado por mais confusão antes mesmo de começar. Na chegada ao estádio, as torcidas iniciaram uma briga e a polícia precisou intervir.