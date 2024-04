Senadores pedem que PF investigue acusações de Textor de manipulação

"Dirijo-me a Vossa Senhoria para solicitar a convocação do Sr. John Textor, Proprietário do Botafogo Futebol Clube, a prestar esclarecimentos sobre uma série de denúncias gravíssimas feitas por ele, nas quais afirma possuir provas da existência de esquemas de corrupção e manipulação de resultados envolvendo árbitros e jogadores de renomados clubes do futebol brasileiro."

Em seguida, detalha quais as denúncias feitas pelo dirigente do Botafogo. Elenva que ele afirmou possuir "provas concretas, incluindo gravações, que apontam para a prática de suborno por parte de árbitros, bem como convivência de jogadores, em pelo menos dois incidentes distintos".

Por fim, o documento assinado por senadores pede que a PF investigue as acusações do dono do Botafogo.

"Entendo que a Polícia Federal, por sua competência e imparcialidade, é a instituição mais adequada para conduzir essa investigação, garantindo a transparência e a eficácia do processo. Portanto, solicito formalmente que a Polícia Federal inicie uma investigação completa e rigorosa sobre as denúncias feitas, e obtenha as referidas provas, se elas de fato existirem, com o objetivo de esclarecer os fatos. Por fim, se necessário, que seja promovida a devida responsabilização dos envolvidos."