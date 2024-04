Supremacia brasileira incomoda e desafia estrangeiros na Libertadores

Desafio é competir

Sem condições de concorrer economicamente com os clubes brasileiros, os principais rivais na Libertadores entendem que jogar de igual para igual já é um desafio.

"No Chile, não que a supremacia do Brasil incomode, mas ela é assumida. É um desafio para os grandes clubes, neste caso o Colo-Colo, que jogará a Libertadores. Ele caiu no grupo do Fluminense, um dos principais candidatos ao título. É uma motivação este enfrentamento, que o Marcelo (lateral) venha ao Chile", contou Jorge Gomez, jornalista da ESPN do Chile.

A supremacia dos times brasileiros na Libertadores incomoda aos clubes colombianos. Todos gostaríamos de ver equipes de outros países sendo campeões, mas entendemos que o futebol do Brasil é o que tem melhor nível, organização e melhores times para enfrentar os diferentes campeonatos que disputam Alexandra Velásquez, jornalista colombiana do Canal Superpoderosas

Autoavaliação

O sucesso dos brasileiros promove, ainda, uma autoavaliação. No caso dos times do Uruguai, a reflexão nasce do fracasso nas disputas recentes. O mesmo vale para os colombianos, que referem a falta de coragem para investir como fator preponderante.