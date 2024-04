Marcelo vê John Kennedy como 'mistura de Romário e Ronaldo'

Campeão da Copa Libertadores da América e da Recopa Sul-Americana pelo Fluminense, Marcelo fez grandes elogios ao companheiro John Kennedy, em entrevista ao "Podpah'.

O que aconteceu

Características de Romário e Ronaldo. Citando arrancadas e finalizações de John Kennedy, Marcelo disse que se impressiona com o companheiro nos treinos.

Iluminado. O lateral esquerdo também disse que John Kennedy tem algo especial em decisões. Na final da Libertadores 2023, o atacante entrou no decorrer do jogo e marcou o gol do título, na prorrogação.