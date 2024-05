Neto enlouquece após vitória do Corinthians: 'Yuri Alberto é seleção'

O Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians é o vice-líder do Grupo F. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança para o mata-mata.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O time tenta a classificação em confronto direto com o Racing-URU. A partida será na terça-feira (28), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Yuri Alberto é o artilheiro da competição, com cinco gols. Ele divide o posto com Lucero, do Fortaleza, Mastriani, do Athletico-PR, e Brayan Léon, do Independiente Medelín.