Com Ronaldinho fora e Diniz técnico, Marcelo elege time ideal da carreira

O lateral esquerdo Marcelo, do Fluminense, elegeu os 11 melhores jogadores com quem já atuou. O time ficou recheado de jogadores do Real Madrid e também contou com alguns brasileiros.

Em entrevista ao podcast Podpah, Marcelo escolheu como treinadores Zinedine Zidane e Fernando Diniz, atual treinador do dele no Fluminense. Além disso, também disse que Carlo Ancelotti ficaria "lá atrás, sentadinho, só organizando".

No gol, o atleta citou Iker Casillas, Diego López, Thibaut Courtois e Fábio, mas acabou elegendo o costarriquenho Keylor Navas, com quem disse que teve "uma relação muito boa". A linha de zaga foi formada por Rafinha, na lateral direita, Sergio Ramos e Thiago Silva, como zagueiros, além de Roberto Carlos na lateral esquerda.