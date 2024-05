Ex-Fluminense, Nino abre processo contra Alexandre Frota

O zagueiro Nino, ex-jogador do Fluminense, entrou com uma ação contra o ator e ex-deputado Alexandre Frota. O processo foi aberto em função de uma declaração polêmica envolvendo o atleta e até o técnico Fernando Diniz, que permanece no clube carioca. A informação foi revelada inicialmente pela Itatiaia.

Alexandre Frota teria apontado que a convocação de Nino para a Seleção Brasileira fazia parte de um esquema para "ganhar dinheiro". O ator ainda citou que o técnico Fernando Diniz também estava envolvido, já que ele era o técnico do Brasil na ocasião - antes da troca por Dorival Júnior.