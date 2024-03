'Endrick está rendendo agora pelo trabalho certo do Abel', diz Casagrande

O colunista Walter Casagrande analisou no Fim de Papo que Abel Ferreira acertou no processo de maturação de Endrick. Segundo Casão, a joia palmeirense virou titular no momento certo.

'Endrick está rendendo agora pelo trabalho certo do Abel': "O Endrick está conseguindo fazer tudo isso que ele está fazendo agora porque o Abel fez o trabalho certo com ele. Se o Abel tivesse colocado o Endrick como titular como muita gente da imprensa estava pedindo lá atrás, sem experiência nenhuma, sem saber sofrer, sem saber esperar, ele talvez não fosse isso que está sendo hoje. A gente não acompanha o treinamento, se o Abel não colocou o Endrick quando todo mundo estava pedindo para colocar, é porque o Abel estava vendo nos treinos e nas conversas que ele ainda não estava pronto.

'E se o Endrick tivesse se queimado?': "O Abel poderia ter colocado um pouquinho antes? Talvez sim, mas e o risco de queimar o garoto um pouquinho antes também, não era um risco muito grande? Quer dizer, hoje em dia, depois do que está acontecendo, é muito fácil analisar e dizer que o Abel demorou para colocar. E se o Abel tivesse colocado como todo mundo pediu e o Endrick tivesse se queimado? A maioria das pessoas que pediam o Endrick lá atrás ia criticar o Abel porque colocou muito cedo".