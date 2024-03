Carrasco, atacante do Nova Iguaçu revela pedido de vascaínos por gol no Fla

Bill viveu uma tarde mágica no Maracanã. Diante de 60 mil pessoas, fez o gol do Nova Iguaçu que eliminou o Vasco do Campeonato Carioca. Bem humorado, o atacante — que passou por base e profissional do Flamengo — revelou que agora os vascaínos têm o cobrado para que também balance a rede do Rubro-Negro na final do Campeonato Carioca.

Eu tenho sido cobrado mais pela torcida vascaína, né [risos]? O pessoal fala: 'fez gol no Vasco, agora tem que fazer no Flamengo também [risos]'. Bom, está sendo legal, isso é bom que a gente ganha mais torcedores, né? Mais pessoas apoiando. Bom que ajuda a nossa pequena partezinha ali [na arquibancada do Maracanã]

Bill

Bill é cria do Nova Iguaçu, mas jogou no Fla