Palmeiras abre sala de coletiva para visitantes, alvo de polêmica com SPFC

Em 2022, por exemplo, o São Paulo deu uma coletiva improvisada no Allianz Parque sem espaço para colocar seu dropback e com problemas no sistema de som. O Palmeiras afirma que na época ofereceu a sala de coletiva principal para o Tricolor, mas eles não aceitaram.

Novo espaço não tem relação com o problema com o São Paulo. A reportagem apurou que a construção de uma sala de coletiva de imprensa para os visitantes já estava nos planos do Palmeiras, e saiu do papel com o período sem jogos no Allianz Parque.

O Palmeiras fez seu último jogo no Allianz Parque no dia 28 de janeiro, quando venceu o Santos por 2 a 1. A equipe recebe hoje, o Novorizontino pela semifinal do Campeonato Paulista.

