Abel reinventa Palmeiras outra vez em busca de tri consecutivo no Paulistão

Abel Ferreira mudou a forma do Palmeiras jogar mais uma vez neste Campeonato Paulista buscando um feito que não acontece há 90 anos no clube: o terceiro título estadual consecutivo, conquistado pelo então Palestra Itália em 1934. O Alviverde tem pela frente o Novorizontino hoje (28), às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, na semifinal do estadual.

O que aconteceu

Palmeiras perdeu jogadores que atuavam pelos lados do campo e passou a jogar no Paulistão com uma dupla de ataque com um camisa 9 menos móvel. O Alviverde negociou Artur e Kevin com o futebol europeu e não conta com Dudu e Bruno Rodrigues, lesionados. Assim, Abel Ferreira escolheu Flaco López como titular. O argentino é o artilheiro da equipe temporada com 10 gols atuando ao lado de Endrick.

No ano passado, Abel implementou o sistema com três zagueiros após perder Dudu e tinha o ataque formado por Breno Lopes e Endrick. O time que conseguiu a arrancada até o título do Brasileirão tinha Marcos Rocha como terceiro zagueiro pelo lado direito e Mayke com mais liberdade para apoiar pelo lado direito. O ataque demorou a engrenar, mas se encontrou com a velocidade de Breno e Endrick.