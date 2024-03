Richarlison não joga, mas ganha pontos com Dorival para Copa América

Membros da comissão técnica afirmam que o Pombo fez um "esforço descomunal" para estar à disposição. Mesmo assim, ele não entrou na vitória sobre a Inglaterra e no empate com a Espanha.

Além das questões físicas, pesou contra Richarlison o modelo de jogo definido por Dorival. A ideia foi ter um ataque móvel, sem atacante de referência. Lucas Paquetá, Raphinha, Rodrygo e Vinicius Júnior formaram o quarteto.

Richarlison não jogou, porém, está em alta com Dorival Júnior pelo esforço e ajuda aos mais jovens no dia a dia. A expectativa é chegar na Copa América em outro patamar.

Falei com o professor Dorival. Ele entendeu que não estou na parte física 100%. Venho sentindo um pouquinho o joelho. Mesmo com o esforço no dia a dia, eu senti. Estou feliz com o desempenho da equipe mesmo assim. Crescemos muito nos dois jogos e agora vou me recuperar bem

Richarlison